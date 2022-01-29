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Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü - Son Dakika

Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü

29.01.2022 16:35

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık Caddesi'nde, içinde iki kişinin bulunduğu 65 ER 173 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda otomobilde bulunan biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler, saldırganı kısa sürede yakaladı.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi, bölge hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü
Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü
Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü
Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü
Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü
Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü
Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü
Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü

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İpekyolu, Saldırı, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü - Son Dakika


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