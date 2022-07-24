Van'da düzenlenen uluslararası satranç turnuvası devam ediyor

Van'da 300 yarışmacının katıldığı uluslararası satranç turnuvası, devam ediyor.

Van Valiliği, Edremit Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uluslararası Van-Edremit Satranç Turnuvası 3. gününde de çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Van Gölü kıyısındaki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen turnuvaya yurdun dört bir yanından ve birçok ülkeden katılan sporcular, birinci olabilmek için yarıştı.

Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilcisi Adnan Yaviç, AA muhabirine, bölgede ilk kez uluslararası satranç turnuvasının düzenlendiğini söyledi.

Yaviç, oyuncuların da yer aldığı turnuvanın 27 Temmuz'da sona ereceğini belirtti.