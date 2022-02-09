Van'da düzensiz göçe karşı geçen yıldan bu yana 167 "şok ev" yıkıldı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte düzensiz göçün önlenmesi amacıyla güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptığını belirterek, "2021 yılında yaklaşık 150, bu sene de 17 şok evinin yıkımı gerçekleştirildi. Geçen yıl 1900 civarında, bu yıl da 100'e yakın organizatör yakalandı." dedi.

Valilikte düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bilmez, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını, kentteki göçmenlerin durumunu ve düzensiz göçe karşı alınan önlemleri değerlendireceklerini söyledi.

Kentte ciddi anlamda göçmen sorununun olmadığını vurgulayan Bilmez, Van'ın, İran üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin rotası üzerinde bulunduğuna dikkati çekti.

Bu nedenle askeri birliklerin 9 tabur, 84 kule ile sınır hattında görev yaptığını aktaran Bilmez, şu bilgileri verdi:

"Hemen onun arkasında jandarma birliklerimiz bütün sınır hattında ve göçmenlerin geçebileceği güzergahlarda. Onlar da hem devriye görevi yapıyor hem de nöbet tutuyor. Van'da hem dağlarda hem de şehir merkezlerinde açıkta bir düzensiz göçmen hareketini görmek hemen hemen imkansız. Bir şekilde sınırı geçenler 'şok ev' diye tabir ettiğimiz yerlerde hem para tahsilatı hem de saklamak için tutulmakta. 2021 yılında yaklaşık 150, bu sene de 17 şok evinin yıkımı gerçekleştirildi. Geçen yıl 1900 civarında, bu yıl da 100'e yakın organizatör yakalandı.

Askeri birliğimiz, jandarmamız, emniyetimiz ve gölde de Sahil Güvenlik Komutanlığımız hem termal kameralardan hem de İHA, SİHA görüntülerinden yararlanarak koordineli bir şekilde kentimize düzensiz göçmenleri sokmamak, bir şekilde girenleri de yakalayıp bunların deport işlemlerinin yapılması için İl Göç Müdürlüğü ile birlikte çalışıyor."

Bilmez, çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen kurum amirlerine, personele ve kendilerine destek veren Van halkına teşekkür ederek, "Yakalanan düzensiz göçmenlerin bütün ihtiyaçları Ön Kabul Merkezi ile Geri Gönderme Merkezimizde karşılanmaktadır. Bunlara yardım etmek isteyenler sokakta değil, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Ön Kabul Merkezi ile irtibata geçerek her türlü yardımı ulaştırabilirler." diye konuştu.

İl Göç Müdürü Cuma Omurca'nın çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdiği toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve ilgili kurum amirleri katıldı.