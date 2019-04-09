Van'da Düzensiz Göçe Yönelik Toplantı

VAN'da, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın başkanlığında 'düzensiz göç' ile ilgili toplantı yapıldı.

VAN'da, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın başkanlığında 'düzensiz göç' ile ilgili toplantı yapıldı.



Kentteki bir otel yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfü Özkul, Hakkari İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Iğdır İl Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Göllüce, 6. Hudut Tugay Komutan Vekili İlker Ertuğrul, Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan ve Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır illerinin Göç İdaresi müdürleri katıldı.



Basına kapalı yapılan toplantının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıklama yaptı. Çataklı, ülkenin doğu sınırında alınan tedbirleri ve bu tedbirler sonucu geldikleri noktayı değerlendirmek üzere bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çataklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biliyorsunuz, bölgede uzun bir sınırımız var ve coğrafi koşulları da zor. Bu koşullar altında arkadaşlarımız gerek sınırda, gerekse de sınırın arka bölgesinde tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Zaman zaman Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da Van, Erzurum, Iğdır ve Ağrı'ya gelerek bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek gerekli direktiflerini veriyor. Bu daha önce verilmiş direktifler alınmış, kararlar uygulamaya konulmuş tedbirler doğrultusunda geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Hem bizim merkezden önce dediğimiz konuları arkadaşlarımızla paylaştık. Mahallindeki arkadaşlarımızın, valilerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını, taleplerinin değerlendirmelerini de alarak durumu bir gözden geçirmiş olduk. Arkadaşlarımız yoğun bir gayretle çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Zor bir konu malum. Ama el birliğiyle üstesinden geleceğiz."



- Van

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