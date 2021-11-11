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Van'da "düzensiz göçle mücadele" semineri düzenlendi - Son Dakika

Van'da "düzensiz göçle mücadele" semineri düzenlendi

11.11.2021 15:15
Van'da

Van'da düzenlenen seminerde akademisyenler, düzensiz göçle mücadele ve alınması gereken hukuki önlemleri anlattı.

Van'da düzenlenen seminerde akademisyenler, düzensiz göçle mücadele ve alınması gereken hukuki önlemleri anlattı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerin açılışında, düzensiz göçün Türkiye ve dünyada gündemi sürekli meşgul eden önemli konular arasında yer aldığını söyledi.

Küresel bir sorun olan göçün önümüzdeki yıllarda da çok konuşulacak başlıklar arasında yer alacağını ifade eden Bilmez, düzensiz göçle mücadelede değişen koşullara göre yeni politikalar üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Van'ın düzensiz göçe en çok maruz kalan illerden biri olduğunu anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Hem ülkemizde hem dünyada çok önemli bir konunun bugün tartışılıyor olması önemli. Bu konuda yetkin ve araştırmalarıyla bilinen hocalarımızın sahada birebir göçe en çok maruz kalan ilimizde bir araya gelip bu sorunun hem akademik boyutunu hem pratik boyutunu tartışıyor olması değerlidir. Buradan çok önemli sonuçların çıkacağını ve biz uygulayıcılar için de dünyadaki göçün nereye evrildiğini anlamak açısından önemli. Artık uluslararası göç, sadece bir insan hareketi değil, dünyadaki iktidarların gücünü pekiştirmesi veya birbirine karşı mücadelede aynı ekonomi, silah gibi bir enstrüman olarak kullandığını görüyoruz."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz de düzensiz göçle mücadelede Türkiye'nin sınır güvenliği politikasının çok önemli olduğunu belirtti.

Afganistan'daki gelişmelere bağlı olarak meydana gelen göçe karşı Türkiye'nin sınır bölgelerinde önemli önlemler aldığını anlatan Deniz, şöyle devam etti:

"Ülkemize gelen göçmenlerin önemli bir kısmının savaşla ilgilerinin olmadığını biliyoruz. Afganistan'da savaşın getirdiği ekonomik bir yıkım var. Yine iklimle bağlantılı ekonomik bir çöküntü de var. Üretim yok ve bu ciddi bir problem. Gelecekte Afganistan'da güvenlik sağlansa da göçün devam etmesi yüksek bir ihtimal. İran'ın göç tutumunda son dönemler şöyle bir değişme oldu; Bizim burada göçle ilgili konuşulan her konu İran'da da gündeme geliyor. Özellikle sınır politikası kapsamında sınır hattında alınan önemler yani hendek, duvar, tel örgüler, personel desteğiyle güçlendirilmesi İran'ı bizim beklemediğimiz derecede Afganistan sınırını korumaya itti. Biz sınır hattımızda bu kadar koruma refleksi içerisinde olmasaydık kesinlikle İran Afganistan sınırını şu an bu kadar korumazdı. İran göçmenleri bir araç olarak da kullanıyor. İran'ın bazen direk bazen de dolaylı olarak göçü itme politikası var."

Seminerin devamında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nuray Ekşi, hukuki açıdan sınırları koruma ve düzensiz göçmenleri geri gönderme usullerini ve Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut da Türk Ceza Kanuna göre göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla ilgili bilgiler aktardı.

Semineri Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, kaymakamlar, İl Emniyet Müdür Vekili Levent Aktay ve göçle mücadele eden birim personelleri de izledi.

Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi
Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi
Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi
Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi
Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi

Afganistan, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'düzensiz göçle mücadele' semineri düzenlendi - Son Dakika


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