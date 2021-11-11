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Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi - Son Dakika

Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi

11.11.2021 18:06

Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;

Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;"Düzensiz göç, yıllardır tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının yıllardır tüm dünyanın gündemini meşgul ettiğini söyledi.

Van Valiliği tarafından alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla "Düzensiz Göçle Mücadele" semineri düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, vali yardımcıları, akademisyenler, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Seminerde bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, düzensiz göçün ili, bölgeyi, ülkeyi ve genelde dünyayı sürekli meşgul eden küresel bir sorun olduğunu belirtti. Vali Bilmez, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı, yıllardır tüm dünyanın gündemini meşgul ettiği gibi bundan sonraki süreçte de meşgul edeceğini değerlendiriyoruz. Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından gündemden hiç düşmeyen düzensiz göçün farklı platformda ele alınmasını çok önemli buluyoruz. Değişen şartlarda uygun politikalar üzerinden çalışmalar yapılması gerekmektedir" dedi.

Göç baskısına en çok maruz kalan Van'da, taraflarla bir araya gelinerek sorunun akademik ve pratik boyutunun tartılıyor olmasının değerli olduğunu dile getiren Bilmez, seminerde önemli sonuçların çıkacağını kaydetti.

Afgan göçünün geleceği konusunda bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Deniz ise "Daha önce başta ABD olmak üzere NATO ile birlikte işbirliği yapan yerel unsurların listesinin Taliban'ın eline geçtiği bir durum var. Bu ciddi bir kaygı oluşturuyor. Diğer taraftan Taliban'ın İŞİD ile işbirliğine gitmesi durumunda uluslararası kamuyla ilgili sorun yaşama durumu ortaya çıkacaktır. İşbirliği yapmadığı takdirde de İŞİD ile gelirimin artması ihtimali çok yüksek görünüyor. Ülkede şu an farklı noktadaki bombaların patlamasını İŞİD'in üstlenmesi, Afganistan'ın geleceği konusunda gelirimin devam edeceğini gösteriyor. Bu gelirimin göç şekilde yansıması ise muhtemeldir" diye konuştu.

Prof. Dr. Nuray Ekşi'nin "Hukuki Açıdan Sınır Koruma ve Düzensiz Göçmenleri Geri Gönderme Usulleri" ile Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut'un "Türk Ceza Kanunu'na Göre Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları" konulu sunumlarıyla devam eden seminer, soru ve cevap bölümüyle son buldu.

Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi
Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi
Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi
Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi

Emin Bilmez, Göçmen, GÖÇ, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi - Son Dakika


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