Van'da bir organizatör hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da bir organizatör hakkında işlem yapıldı

08.08.2022 09:40

Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonda 1 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur" denildi. - VAN

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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Göçmen, Van, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da bir organizatör hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da bir organizatör hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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