Üye Girişi
Son dakika... Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Son dakika... Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama

14.02.2022 08:41

Son dakika haberleri... Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama Van İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama

VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7- 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan 4 ayrı operasyonda; biri Afgan olmak üzere 9 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 5 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca suçta kullanılan 2 araca el konulmuş, göçmen şahısların barındırılmasında kullanılan ve 'Şok Ev' olarak tabir edilen 5 metruk yapı yıktırılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Son dakika... Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika... Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika... Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika... Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Afgan, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:01 Pandemi'de en çok depresyona giren ülke: Türkiye
08:44 İbo Show'da duyurdu! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi
08:38 İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedenini otopsi söyleyecek
08:33 KDV indirimi hangi ürünlere yansıyacak? Bugün başlıyor, uymayanlara ceza
08:15 Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 4'e çıktı! "Fatura zammı" detayı dikkat çekti
08:11 Ahmet Davutoğlu zirvede "ittifak yerine koalisyon protokolü" önerdi! 5 lider sıcak bakmadı
08:10 Ev almak, artık çok uzak bir hayal! 2022'de konut fiyatları fırlayacak iddiası
08:07 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
08:04 Meteoroloji duyurdu: Sağanak, sis ve kar yağışı geliyor!
07:56 Bugün dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Şubat güncel döviz kuru
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 09:12:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement