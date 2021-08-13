Van Valisi Bilmez'den "düzensiz göçmenlerin otobüsle taşındığı" görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, özel bir firmaya ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşınmasıyla ilgili hem adli hem de idari işlem yapıldığını söyledi.

Bilmez, İl Göç Kurulu Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada, bir otobüs firmasına ait araca Van'dan düzensiz göçmenlerin alındığına dair görüntülerin yer aldığını belirtti.

Olayın doğru olduğunu ifade eden Bilmez, "Van'dan batıya giden bir araç, yolda 7 düzensiz göçmen aldığının tespit edilmesi üzerine Van ve Ağrı güvenlik birimlerince koordineli şekilde Patnos'taki arama noktasında durdurulmuş, göçmenler yakalanmış, hem adli hem de idari işlem yapılmıştır. Organizatör olan kişi de Patnos'ta yakalanmıştır." dedi.

Bölgede güvenlik güçlerinin hem sınır birlikleri hem de kendi aralarında en üst düzeyde koordinasyonu sağlayarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Bilmez, şöyle konuştu:

"Bu konuda teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyorlar. İHA ve SİHA'lardan da ciddi anlamda yararlanılıyor. Alınan bilgiler, görüntüler birbirleriyle paylaşılıyor. Son zamanlarda bu görüntülerin çokça sosyal medyada paylaşılmasının bir nedeni de uluslararası şebekenin Afganistan'dan Avrupa'ya kadar adam götürmekte sıkıntı çektiği için bunu reklam aracı olarak kullandığını değerlendiriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir."

"Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir"

Valilikten yapılan açıklamada da otobüste yakalanan ve idari para cezası verilen 7 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsü A.O'nun gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellenmesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya suçu organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri ihbar kabul ederek otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlatmıştı.