Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 15 ölü, 27 yaralı

Vatan sever:

İrandan şianın zulmünden kaçan bahai hıristiyanları bunlar bide uluslar arası korumadalar göç idarasinde çalıştıgım için biliyorum her pislik bunlarda 4 milyon suriyeli varsa 1.5 milyonda bahai hıristiyanı iranlı var bm mülteciler yüksek konseyi aylık bunlara 800 dolar gönderiyor niye kimse bunları istemiyoruz diye gösteri yapmaz bogazlarında haç işareti bir çogundada süs köpeği var