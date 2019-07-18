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Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 15 ölü, 27 yaralı

3 saat önce

Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 15 ölü, 27 yaralı var.

Van- Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi. Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan minibüsün henüz belirlenemeyen sebepten kaza yaptığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği bildirildi.

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 15 ölü, 27 yaralı
Van, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:48 Kaynak: AA
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YORUMLAR (12)
  • Adanalı: Yazık Allah rahmet eylesin arkadaşlar lütfen suriyeliymis vay kürtmüş bırakın ayrım yapmayı burda ayrım yapanlara sesleniyorum yahu kardeşim buda müslüman sonuçta ayrım yapmiyalim sonuçta 5 parmağın biri bir değil Allah için insan olana insan gibi muamele yapalım lütfen saygılar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Eda: Fakirsen herkes ezer yoksulsan o fakirde zengin olsa ilk fakiri ezer niyemi kural olmazsa olur bunlar. Kacak işcimi bas cezayı gelen göcmenlere kamp ver uymuyormu sınır dısı et. Yoksa kuralsızlık kaos dogurur. hepsi eğitimli değil kacak suclu egitimsiz tiplerde var son derece ahlaklı madur mecburen calısanda o yüzden kural uygulanmalı Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Bilal: Baş cezayı gocmene: paramı var ödeyecek sonra günde kaç kişi giriş yapıyor haberin varmı. Dünyanın görmezden geldiği sorun bir tarafta milyon dolarlık evlerde oturanlar öbür tarafta açlıktan ölen insanlar. 0 0 Yayından Kaldır
  • Vatan sever: İrandan şianın zulmünden kaçan bahai hıristiyanları bunlar bide uluslar arası korumadalar göç idarasinde çalıştıgım için biliyorum her pislik bunlarda 4 milyon suriyeli varsa 1.5 milyonda bahai hıristiyanı iranlı var bm mülteciler yüksek konseyi aylık bunlara 800 dolar gönderiyor niye kimse bunları istemiyoruz diye gösteri yapmaz bogazlarında haç işareti bir çogundada süs köpeği var Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Özadlı: Yazıklar olsun ki o insanları bu hale sokan ara bunların ölümüne sebep olanlara vay haline rahmet eylesin Allah Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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