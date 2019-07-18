Son Dakika Haberleri: Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 4 ölü
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Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 4 ölü

2 saat önce

Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, System.String[]
Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Van- Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yönlendirildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı da ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İpekyolu, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:15 Kaynak: AA
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