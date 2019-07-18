Son Dakika Haberleri: Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 16 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 16 ölü

3 saat önce

Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 16 ölü, System.String[]
Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.
Van- Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'ndan yaralıların durumu hakkında ilgili bilgi alan Bilmez, yaralıların tamamının hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.
Kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:
"Maalesef elim kazada an itibariyle ölen kişi sayısı 16, yaralı sayısı da 51. Durumu ağır olanlar da var. Ölüler arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor. Umarım yaralılardan başka ölen olmaz. Aracın sürücüsü de olay yerinde öldü. Sürücünün daha önce de kaçak göçmen taşımaktan dolayı hakkında adli işlem yapılmış. Normal şartlarda 17-18 kişilik bu minibüse 67 kişi sığdırılmış."
Bilmez, kazada hayatını kaybeden sürücünün daha çok yolcu almak için aracın koltuklarını söktüğünü vurguladı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Valilikten sel açıklaması: 7 kişi kayıp ihbarı var Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:24:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 16 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]