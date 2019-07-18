Son Dakika Haberleri: Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 ölü
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Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 ölü

2 saat önce

Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 ölü, System.String[]
Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Van- Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

17 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.
Ölenlerden birinin sürücü Gökan Sırma olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:
"Maalesef elim kazada yaralılarımızdan biri daha yaşamını yitirdi. Şu anda ölenlerin sayısı 17, yaralı sayısı da 50. Yaralılardan 24'ü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 17'si Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9'u da özel hastanelerde tedavi altında. 7 yaralının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Diğer yaralıların tüm müdahaleleri yapıldı, kırıkları alçıya alındı. Şu anda bir sıkıntımız yok. İnşallah ölenlerin sayısı artmaz."
Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:54 Kaynak: AA
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