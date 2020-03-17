Van'da, Edremit Belediyesi'nden kiracıların ödemesine 2 ay erteleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da, Edremit Belediyesi'nden kiracıların ödemesine 2 ay erteleme - Son Dakika

Van'da, Edremit Belediyesi'nden kiracıların ödemesine 2 ay erteleme

6 saat önce

VAN'ın Edremit Belediyesi'nce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracıların ödemesinin 2 ay ertelendiği açıklandı.

Van'da, Edremit Belediyesi'nden kiracıların ödemesine 2 ay erteleme, System.String[]

VAN'ın Edremit Belediyesi'nce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracıların ödemesinin 2 ay ertelendiği açıklandı.

Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren iki ay süreyle ertelenmiştir" denildi. Erteleme ile ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "Alınan tedbirlerle birlikte iş yapamama tedirginliği yaşayan ve bu süreçte ödeme güçlüğü çekecek olan belediyemizin kiracısı olan vatandaşlarımızın kira ödemeleri 2 ay süreyle ertelenmiştir. Böylesi durumlarda gerek maddi gerekse de manevi olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu tür sıkıntıların böyle üstesinden gelebiliriz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:46 Kaynak: DHA
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