EDP Genel Başkanı Zeynel Önal ise platformun asıl amacının milli ve manevi değerleri yüksek gençler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Toplantıda konuşan Balcı, Van'ın okullaşma oranında iyi durumda olduğunu belirterek, gençlerin her alanda gelişmesi için tüm kolaylıkları sağlayacakları, gerekli imkanları kullanacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da Eğitime Destek Platformu Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

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