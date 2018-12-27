Son Dakika Haberleri: Van'da Eğitime Kar Engeli

Van'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Van'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.


Açıklamada, söz konusu ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:24 Kaynak: AA

Başkale, Van, Güncel
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