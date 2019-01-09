Van'da Eğitime Kar Engeli
58 dakika önce
Van'ın Çatak, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Van
'ın Çatak
, Başkale
ve Bahçesaray
ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Çatak, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:07 Kaynak: AA
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