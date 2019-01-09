Son Dakika Haberleri: Van'da Eğitime Kar Engeli

Van'da Eğitime Kar Engeli

12 dakika önce

Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Van'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:41 Kaynak: AA

Tuşba, Edremit, İpekyolu, Van, Güncel
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