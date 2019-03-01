Son Dakika Haberleri: Van'da Eğitime Kar Engeli

Van'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Van'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.


Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 Mart 2019 Cuma ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:27 Kaynak: AA

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