Son Dakika Haberleri: Van'da Eğitime Kar Engeli

Van'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim-öğretim yapılmayacak.

Van'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim-öğretim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde yoğun kar yağışının ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:05 Kaynak: AA

Başkale, Muradiye, Çaldıran, Van, Güncel
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