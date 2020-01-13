Van'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Van'da eğitime kar engeli

12 dakika önce

VAN'da dün gece boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, merkez 3 ilçede eğitime bugün için ara verildi.

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VAN'da dün gece boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, merkez 3 ilçede eğitime bugün için ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün için idari izinli sayılacağı bildirildi.

Van'da uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Van Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle merkeze bağlı İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde bugün için okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimizde eğitim- öğretime 13 Ocak 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır."

Van Valiliği'nin tatil kararını duymayan öğrenciler ise okullarına gitmlek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara çıktı. Havanın henüz karanlık olduğu saatlerde yollara koyulan öğrenciler, tatil kararını çevrede görev yapan gazetecilerden öğrendi. Kar kalınlığnını 15 santimetreyi bulduğu kent merkezinde karla mücadele ekipleri çalışmalara başlarken, kar yağışının aralıklarla süreceği belirtildi.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:00 Kaynak: DHA
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