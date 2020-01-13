Van'da eğitime kar engeli (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da eğitime kar engeli (2) - Son Dakika

Van'da eğitime kar engeli (2)

6 saat önce

VAN'DA 359 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDIVan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 359 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, Bahçesaray ve Gürpınar ile Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde de eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi.

Van'da eğitime kar engeli (2), System.String[]

VAN'DA 359 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 359 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, Bahçesaray ve Gürpınar ile Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde de eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 149 mahalle ve 210 mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması başlattı. Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin Çevre Koruma Temizlik ekipleri, vatandaşların kent merkezinde daha rahat yürüyebilmeleri için sabah erken saatlerden itibaren caddellerdeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Tuncay AVCI/VAN,


Bahçesaray, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
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