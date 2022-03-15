Van'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Van'da eğitime kar engeli

15.03.2022 20:45
Van'da eğitime kar engeli

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede okullar yarın tatil edildi.

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 16 Mart Çarşamba ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

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İpekyolu, okullar, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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