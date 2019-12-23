Van'da "Eğitimle Şekillenen Gelecekler" projesi - Son Dakika
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Van'da "Eğitimle Şekillenen Gelecekler" projesi

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Eğitimle Şekillenen Gelecekler" projesinin kapanış programına katıldı.

Van'da

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Eğitimle Şekillenen Gelecekler" projesinin kapanış programına katıldı.


Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli "Eğitimle Şekillenen Gelecekler" projesi programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sinevizyon gösterimi ile devam eden programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projenin devamı için gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık 1,5 yıl önce özel öğrencilere materyal üretimi için başlatılan projenin önemine değinen Vali Bilmez, "Projede 3 okulumuz görev almış. Bugün bu projenin kapanışını görmekteyiz. Bu proje ile bu faaliyet bitmeyecek. Bu proje ile bu faaliyetin temeli atıldı. Özel öğrencilerimize pozitif ayrıcalık yapmamız caizden öte bana göre adalet adına, eşitlik adına zorunlu olduğuna inanıyorum. Sadece bu öğrencilerimize değil bu öğrencilerimizle ilgilenen öğretmenlerimizin de özel olduğunu, gayret gösterdiğini manevi anlamda sürekli hazını hissedecekleri bir uğraş alanı onlara nasip olduğuna inanıyorum. Diliyorum ki bakanlığımızda, hükümetimizde bu özel öğrencilerle ilgilenen öğretmenlerinde pozitif bir ayrıma tabi tutulması. İnşallah bu proje bundan sonrada devam edecek. Bu projede görev alan tüm öğretmenlerimizi her üç okulun idarecisini, DAKA Genel Sekreterliğinin ekibini, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ekibini kutluyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah bütün çocuklarımızın, gençlerimizin ve özellikle kızlarımızın çağdaş eğitim almalarını sağladığımız gün çağdaş dünyada yerimizi alacağımıza inanıyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'ın projenin çalışmaları ve kaydettiği aşamalar hakkında birer konuşma yaptı.


Daha sonra bölgenin eğitimi için böyle programların büyük önem arz ettiğini belirten Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ise, bu tarz programların kendisini mutlu ettiğini ve bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.


Program, Özel Eğitim Materyal yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi, toplu fotoğraf çekimi ve serginin gezimiyle son buldu.


Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
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