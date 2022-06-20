Bu kapsamda, Van'da yapılan ehliyet sınavına giren 4 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, düğme şeklinde gizlenmiş kamera düzeneği, kulaklık, SIM kart, internet sağlayıcı wi-fi dijital cihazı ve SIM kart cihazı ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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