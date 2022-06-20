Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı

20.06.2022 10:34
Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı

Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Van'da yapılan ehliyet sınavına giren 4 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, düğme şeklinde gizlenmiş kamera düzeneği, kulaklık, SIM kart, internet sağlayıcı wi-fi dijital cihazı ve SIM kart cihazı ele geçirdi.

???????Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı Kahta'da huzur operasyonu Kahta'da huzur operasyonu Mersin'de öğrenciler için sinema etkinliği Mersin'de öğrenciler için sinema etkinliği
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:47:41. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement