Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 5 kişi yakalandı

11.04.2022 10:18
Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 5 kişi yakalandı

Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken ve bu kişilere yardım eden 5 kişi gözaltına alındı.

Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken ve bu kişilere yardım eden 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Van'da yapılan ehliyet sınavına giren 5 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, düğme şeklinde gizlenmiş 3 kamera düzeneği, 3 kulaklık, 3 SIM kart, 3 internet sağlayıcı wi-fi dijital cihazı ve 3 SIM kart cihazı ele geçirdi.

???????Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Van'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı Van'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Ehliyet, E sınav, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 5 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Savaşı destekleyen Ruslar askerlere böyle moral verdi!
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
10:04 Mansur Yavaş oyunu yükseltti: Yüzde 51'le kazanmıştı, yüzde 55'e yaklaştı
09:55 Yaşlı kadının otobüsten atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu
09:53 Üsküdar'da iki grup arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kamerada!
09:40 Putin'in akıl hocasından dikkat çeken iddia: Yaşananlar bir senaryo, tren garını vurup İstanbul'da alınan olumlu mesafeyi sıfırladılar
09:36 Hamile kadın, balayında otel odasından düşerek hayatını kaybetti! Kocası cinayetten tutuklandı
09:36 Sezonun en yüksek hasılatı elde edildi! Fenerbahçe kasasını doldurdu
09:33 Adı Sevgi dizisinde neler oldu? Zeynep yarışmaya katılabildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:26:26. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 5 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement