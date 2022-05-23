Van'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Van'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 5 kişi yakalandı

23.05.2022 10:02
Van'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı.

Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla suç örgütü kuranlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında 5 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, 3 kamera düzeneği, 3 kulaklık, 3 SIM kart, 3 internet sağlayıcı wi-fi cihazı ve 3 SIM kart ele geçirdi.

???????Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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