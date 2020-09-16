Van'da ek Covid-19 polikliniği açıldı - Son Dakika

VAN Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ek Covid-19 polikliniği açıldı. Havaların soğuması nedeniyle kapalı alanda açılan ek poliklinikte tetkik sonuçlanma süreleri de kısaltıldı.

Yaklaşan kış mevsimi ve vakalardaki hızlı artış nedeniyle vatandaşlara daha konforlu ve sağlıklı şartlarda hizmet sunabilmek için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ek Covid-19 polikliniği açıldı. Vatandaşlara daha konforlu ve sağlıklı şartlarda hizmet sunabilmek için ek poliklinik açtıklarını söyleyen Hastane Başhekim Yardımcısı ve Covid Genel Koordinatörü Op.Dr. Mehmet Kadir Bartın , "Covid polikliniğimizde 24 saat 5 kliniğimiz hizmet vermektedir. Bunu yanında bir de ara yoğun bakım ünitemiz alanı mevcuttur. Bu alanda yine uzman acil tabiplerimiz görev almakta. Bu alanda sosyal mesafeye riayet ederek ve temizlik kurallarını daha iyi uygulayarak bekleme alanları oluşturduk. Poliklinik alanlarını geliştirdik. Bu alanda yapılan tetkiklerin sonuçlanma süresini de kısalttık" dedi.TETKİK SÜRELERİ KISALDIHastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de, Covid-19 mücadelesinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Covid mücadelesinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. İlk vakanın tespitinin ardından yaklaşık 6 ay geçti. Hastane yönetimi olarak biz de Covid sürecinde dinamik bir yönetim şekli izledik. Vatandaşımıza daha kaliteli bir hizmeti nasıl verebiliriz düşüncesiyle, hastanemizde bazı değişiklikleri yaptık. Geniş bir Covid poliklinik alanı yaptık. Daha önce acil kısmında yer alan, kafetarya alanımızı, Covid alanı yapmıştık. Bir süredir burada hizmetimizi sürdürüyorduk. Yeni alanımızda ise 5 polikliniğimiz sürekli hizmet vermekte ve daha önce eski alanda olmayan PCR yani sürüntü örneği alma yerini de yaptık. Şuanda bu alanımızda vatandaşlarımıza hem poliklinik muayene hizmeti hem de sürüntü testleri yapılmaktadır. PCR sonuçları da çok hızlı çıkıyor. Bizim hastane sonuçlarımız örnek verildikten 6 veya 8 saat sonra sonucu vatandaşa iletiyoruz. Halk sağlığı ayağının güçlenmesiyle beraber özellikle filyasyon ekiplerinin artması ve sahada filyasyon hakimiyetinin artması sonucunda hasta sayısı azaldı. Hastaneye gelen Covid şüpheli oranımız ciddi oranda azaldı. Bize gelen hastalara daha kaliteli, daha iyi ve daha hızlı hizmet veriyoruz. Yeni alanımızda da vatandaşlarımıza etkin, hızlı tedavi yöntemleri sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."