Van'da ekipler doğum hastası kadın için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da ekipler doğum hastası kadın için seferber oldu - Son Dakika

Van'da ekipler doğum hastası kadın için seferber oldu

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'da ekipler doğum hastası kadın için seferber oldu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yurttepe Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan Hatice Kızıl'ı yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkale Şefliği karla mücadele ekipleri, 5 saat süren çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı.

Köye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından hamile kadını ambulansla Başkale Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Tedavi altına alınan hamile kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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