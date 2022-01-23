Van'da ekipler metrelerce karla mücadele ediyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde metrelerce yükseklikte karları temizleyerek kapalı yolları açmaya çalışıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta kentte etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yüzlerce kırsal mahalle yolu kapandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yağışların ardından yolların açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi ve mahalleye bağlı Dikmetaş mezrası ile Gevaş ilçesine bağlı Daldere, Anaköy ve Töreli grup yolunda çalışan ekipler, kardan tüneller oluşturdu.

Bölgede kar kalınlığının yüksek olması nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, çığ riskine rağmen geceli gündüz çalışarak yolları açmaya çalışıyor.

Kent genelinde yüzlerce araç ve personelle karla mücadele eden ekipler, 13 mahalle ve bu mahallelere bağlı 39 mezrada çalışmalarını sürdürüyor.