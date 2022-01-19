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Van'da eksi 30 derecede karla mücadele - Son Dakika

Van'da eksi 30 derecede karla mücadele

19.01.2022 11:52

VAN Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan 148 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için çalışıyor.

VAN Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan 148 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için çalışıyor. Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü bölgede, çalışmalar 250 araç ve 650 personelle yürütülüyor.

Van ve çevresinde 3 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi aşan kar nedeniyle kırsal bölgelerdeki 59 mahalle ve 89 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkisini azaltmasıyla da yol açma çalışmalarına başlandı. Yetkililer, ulaşıma kapalı olan yerleşim yerlerinin yollarının açılması için, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 650 personel ve 250 araçla çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceyi bulmasına rağmen çalışmaların, geceli ve gündüzlü iki vardiya halinde sürdüğü belirtildi.

Uzungedik Mahallesi Muhtarı Hadi Bilek, Gürpınar ilçesinde 25 kilometrelik yol ağı bulunan Topsakal grup yolundaki Uzungedik Mahallesi, Sevindik Mahallesi ve bu mahallelere bağlı Toygun, Süngübayır mezraları yolunun yoğun çalışmalarla ulaşıma açıldığını belirterek ekiplere teşekkür etti. Çalışmaların oldukça zorlu geçtiğini belirten Bilek, "Karla mücadele ekipleri hemen imdadımıza yetişiyor. Kar ve tipinin sık sık kapattığı yolları açmak için çok büyük emek ve hizmet veriyorlar" dedi.

Van'da eksi 30 derecede karla mücadele
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele
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Büyükşehir Belediyesi, Tragger, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Van'da eksi 30 derecede karla mücadele - Son Dakika
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