Van'da ele geçirilen 4 bin 500 kilogram inci kefali suya bırakıldı - Son Dakika
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Van'da ele geçirilen 4 bin 500 kilogram inci kefali suya bırakıldı

22.06.2022 10:23
Van'da ele geçirilen 4 bin 500 kilogram inci kefali suya bırakıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 4 bin 500 kilogram canlı inci kefali, jandarma ekiplerince suya bırakıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 4 bin 500 kilogram canlı inci kefali, jandarma ekiplerince suya bırakıldı.

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir haftada yapılan denetimler sonucu Yalındüz ve Karahan mahalleleri bölgesinde 600 ve 300'er metre uzunluğunda 3 manyat ağı, 4 balıkçı tulumu, kepçe ağ, bisiklet, mont, 110 boş çuval ele geçirildi.

Denetimler sırasında ağlara takılan 4 bin 500 kilogram canlı inci kefalini suya bırakan görevliler, ele geçirilen malzemeleri de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

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Kaynak: AA

Muradiye, Jandarma, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da ele geçirilen 4 bin 500 kilogram inci kefali suya bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da ele geçirilen 4 bin 500 kilogram inci kefali suya bırakıldı - Son Dakika
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