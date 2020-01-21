Van'da ele geçirilen Çiğdeci kuşları hayvanat bahçesine gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da ele geçirilen Çiğdeci kuşları hayvanat bahçesine gönderilecek - Son Dakika

Van'da ele geçirilen Çiğdeci kuşları hayvanat bahçesine gönderilecek

6 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen ve ticareti yasak olan Çiğdeci 75 (Common Myna) kuşu, Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderilecek.

Van'da ele geçirilen Çiğdeci kuşları hayvanat bahçesine gönderilecek, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen ve ticareti yasak olan Çiğdeci 75 (Common Myna) kuşu, Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderilecek.


Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban yol kontrol noktasında bir kamyonette yaptıkları aramada ticareti yasak türlerden olan Çiğdeci (Common Myna) kuşu ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarmadan teslim alınan kuşlar, alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Ekipler, yapılacak olan çalışmalar sonrası uygun görülen hayvanat bahçesine gönderecekler.


Kuşları iki gün misafir eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, son çıkan yasaya göre otobüs ve karayolu ile hayvan taşıma ruhsatı çıkınca vatandaşlar da ellerindeki hayvanları otobüslerle taşımaya başladığını söyledi. Bunları taşırken kurallara uyulmadığından dolayı yolculuk sırasında bazı hayvanlara el konulduğunu ifade eden Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bu kuşlarda Van Gevaş Balaban kontrol noktasında jandarmanın yapmış olduğu yol kontrolünde otobüsle taşındığı tespit edilmiş, taşıdıkları kuşların menşei hakkında bilgi veremeyince kışlara el konulmuş. Bu kuşlar Çiğdeci dediğimiz ülkemizde son zamanlarda görünmeyen ve bu yörenin kuşu olamayan kuşlardır. Bu kuşlar genellikle Hindistan coğrafyasında yaşamakta. Hindistan ve İran üzerinde ülkemize getirilip batı illerimize satılacaktılar. Jandarma tarafından el konulan kuşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak ta bunların yaşayabileceği yerlerini sağlamak için misafir etmekteyiz. En kısa zamanda ülkemizin güneyindeki hayvanat bahçesine gönderilecekler" dedi.


Prof. Dr. Lokman Aslan, "Çiğdeci kuşundan bahsedecek olursak Hindistan tarafında yaşamakta. Son zamanlarda da ülkemizin bazı parklarında görülmektedirler. Ornitolog (kuş bilimci) arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bundan sonrada ülkemizin güney taraflarından da görünebileceği söylendi. Bizde bu kuşları buraya en yakın Gaziantep Hayvanat Bahçesine göndereceğiz. Bu Çiğdeci kuşu eskiden tarımda çok faydalı olarak görev yapmaktaydı. Haşereleri yemekteydi. Ama şimdi çok çabuk üredikleri için baskın türü olarak tanımlanmakta. Ülkemizde de bunu bazen çok konuştuğundan zeki olduğu için ticareti yapılmaktadır" şeklinde konuştu. - VAN

Gaziantep, Jandarma, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:54 Kaynak: İHA
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