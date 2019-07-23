Son Dakika Haberleri: Van'da elma iç kurdu uyarısı
Son Dakika Ekonomi Haber

Van'da elma iç kurdu uyarısı

19 dakika önce

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentteki elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesi hususunda uyardı.

Van'da elma iç kurdu uyarısı, System.String[]
Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentteki elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesi hususunda uyardı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın meyveciliğinde ana ürün olan elmanın ana zararlısının elma iç kurdu (Cydia pomonella) olduğu bilindiği belirtilerek, "Doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıpları yaşanabilmektedir. Bu kapsamda müdürlüğümüz, elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi için ilçelerimizde 3 adet elektronik tahmin ve erken uyarı istasyonu kurmuş, arazide eşeysel tuzaklar asılarak fenolojik gözlemler yapmıştır. İstasyonlarımızda ve arazide elde edilen veriler, teknik personellerimiz tarafından değerlendirilerek elma iç kurdunun mücadele zamanı tespit edilerek üreticilerimize basın, kısa SMS ve anonslarla duyurulmuştur. Bu bilgiler ışığında 2019 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 2. döl 1. ilaçlamaya Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde 24 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlanması gerekiyor. Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmeleri, bu zararlıya karşı nasıl mücadele edileceği ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerin mutlaka en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize gitmeleri gerekiyor. Kültürel mücadelenin de yapılması gerektiği bu husus ile ilgili olarak il müdürlüğümüzün saha çalışmaları ise devam ediyor" denildi. - VAN
Van, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klip çekiminde ünlü yönetmene şok hareket! "Sarışın olacağım" deyip seti terk etti Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Trans birey katilinden iğrenç savunma: Bana, "Üç kişi toplu ilişkiye girelim" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:37:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da elma iç kurdu uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]