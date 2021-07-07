Emekli öğretmen kağıt ruloları süs eşyalarına dönüştürüyor - Son Dakika

Van'da emekli öğretmen Ahmet Güleryüz, havlu peçete ve tuvalet kağıdı rulolarını birbirinden farklı süs eşyalarına dönüştürüyor.

Yakın zamanda rahatsızlıkları nedeniyle eşini, kardeşini ve iki yakınını kaybeden Güleryüz, acısını ve yaşadığı yalnızlığı hafifletmek için resim ve atıl malzemelerden maketler yapmaya başladı.

Hayal gücünü kullanarak havlu peçete ve tuvalet kağıdı rulolarını birbirinden farklı süs eşyalarına dönüştüren Güleryüz, acılarını unutmak için maketler tasarlayıp resim yaparak zaman geçirdiğini söyledi.

Yaptığı eşyalarla atıl malzemeleri değerlendirdiğini belirten Güleryüz, "Hevesle zevkle yapıyorum. Hayal gücümü kullanarak maketleri tasarlıyorum. Bunları yapmak bana huzur veriyor. Salgın döneminde yalnızdım, eşimi kaybetmiştim. Ben de bu çalışmaları yaparak zamanımı değerlendiriyorum. Herkesin mutlaka bir yeteneği var. İnsanlar boş zamanlarında yeteneklerini geliştiren projeler yapabilir." diye konuştu.