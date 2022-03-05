Van'da engelli öğrenciler yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
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Van'da engelli öğrenciler yeteneklerini sergiledi

05.03.2022 15:31
Van'da engelli öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Van'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelli öğrenciler, resim, şiir ve müzikteki yeteneklerini gösterdi.

Van'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelli öğrenciler, resim, şiir ve müzikteki yeteneklerini gösterdi.

Fekiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Özel Ulaş Başar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile gönüllüler, engelliler için etkinlik düzenledi.

Bölge Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 15 engelli öğrenci, resim, şiir, müzik, halk oyunlarındaki maharetlerini sergiledi.

Etkinlikte elde edilen gelirler, ihtiyaçlı özel çocuklara bağışlanacak.

Proje sorumlusu Neslihan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının öğrencilerde oluşturduğu psikolojik etkiyi düzeltmek istediklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında çocukların yeteneklerini sergilediğini anlatan Erdoğan, "Çocuklar burada tiyatro ve dans gösterisi yaptı. Şiir ve şarkılar söyleyerek sosyalleşti. Programdan gelen gelirle diğer özel gereksinimli arkadaşlarına maddi destek sağlayacaklar. Bu 3 haftalık bir çalışma oldu. Herkes çok heyecanlı ve çocuklar çok mutlu oldu." diye konuştu.

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Engelli, Müzik, Şiir, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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