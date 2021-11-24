Üye Girişi
Engelli öğrencinin "sınıf" hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi - Son Dakika

Engelli öğrencinin "sınıf" hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi

24.11.2021 11:02

Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan öğretmenler, bedensel engeli nedeniyle okula gidemeyen öğrencinin odasını sınıfa dönüştürerek, okul ortamında ders işleme hayalini gerçekleştirdi.

Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan öğretmenler, bedensel engeli nedeniyle okula gidemeyen öğrencinin odasını sınıfa dönüştürerek, okul ortamında ders işleme hayalini gerçekleştirdi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Babacan Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Zeliha Bulut'a, Babacan İlkokulunda görev yapan gönüllü öğretmenler evde eğitim vermeye başladı.

Bulut'un derslerinden geri kalmaması için düzenli olarak evde ders veren öğretmenler, sürekli okula giderek arkadaşlarıyla aynı sınıfta ders işlemek istediğini anlatan Bulut'un talebine kayıtsız kalamadı.

Bu durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve Kızılay yetkililerine ileterek gerekli desteği alan Matematik Öğretmeni Sevgi Özka, Bulut'un odasını sınıfa dönüştürmeye karar verdi.

Kızılay görevlileriyle birlikte Bulut'un evine giden Özka, boşalttığı odayı sıra, öğretmen masası, Atatürk köşesi, yazı tahtası gibi bir sınıf ortamında bulunması gereken araç gereçlerle donattı, Türk bayraklarıyla süsledi.

Odayı sınıfa dönüştüren Özka, engelli öğrencisinin arkadaşlarıyla birlikte derse katılmasını sağlayarak en büyük hayalini gerçekleştirmesini sağladı. Bulut da sınıf ortamında ders işlemenin mutluluğunu yaşadı.

Öğretmenlere destek veren Kızılay gönüllüleri, Bulut'un eskiyen tekerlekli sandalyesini de yenisiyle değiştirdi.

"Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Özka, AA muhabirine, evde işlediği dersler sırasında sürekli okula gelmek istediğini söyleyen Bulut'a sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay gönüllülerine teşekkür eden Özka, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarıyla sınıf ortamında ders işlemenin hayalini kurduğunu anlatıyordu. Biz de aldığımız desteklerle öğrencimizin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 2 sınıf arkadaşı ile sınıf ortamında ders işledi. Bundan sonra haftanın 2 günü Zeliha sınıf arkadaşları ile birlikte evde eğitim görecek. Birlikte ders işleyeceğiz. Keşke ben de sınıfta olsaydım, arkadaşlarımla derse katılsaydım diyordu. Hayali gerçek oldu. Onu mutlu görünce biz de çok mutlu olduk."

Zeliha Bulut ise her zaman okula gitme hayali kurduğunu belirterek, "Okulda ders çalışmak istiyordum. Artık bir sınıfım var arkadaşımla birlikte ders işleyebileceğim. Çok mutluyum. Bana sürpriz yapan öğretmenlerime ve herkese teşekkür ederim." dedi.

"Kızımızın hayallerine ortak olduk"

Muradiye Türk Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay ise daha önce Özka'nın aracılığıyla Bulut'u ziyaret ettiklerini ve hayalini dinleme imkanı bulduklarını anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte evin bir odasını sınıfa dönüştürdüklerini aktaran Yay, "Öğretmenlerimiz haftada 3 kez gelip evde ders veriyor. Zeliş kardeşimizin mutluluğuna, hayallerine ortak olduk. Sevginin ve iyiliğin egemen olduğu bir dünya diliyoruz. Tüm hayallerinin gerçek olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Baba Sadrettin Bulut da kızının hayalini gerçekleştiren öğretmen ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, "Kızımın arkadaşlarının yanında ders görmesi çok güzel bir duygu. Odasını sınıfa çevirdiler. Çok mutlu oldum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Engelli öğrencinin sınıf hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi
Engelli öğrencinin sınıf hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi
Engelli öğrencinin sınıf hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi
Engelli öğrencinin sınıf hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi
Engelli öğrencinin sınıf hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi
Engelli öğrencinin sınıf hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi
Engelli öğrencinin sınıf hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi
Engelli öğrencinin sınıf hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi
Engelli öğrencinin sınıf hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi

Hisarcık, Kızılay, Okul, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli öğrencinin 'sınıf' hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu 11:39 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı 11:36 Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu 11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller 08:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti 08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi

Son Dakika Haberleri
11:38 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu
11:38 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum
11:35 Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı
11:31 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu
11:16 Meral Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı
11:14 Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro
11:12 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!
11:10 Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!
11:01 KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!
Bu ifadeyi ilk kez kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Bu ifadeyi ilk kez kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:44
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Bakan Soylu'dan annesine küfür edildiğini iddia eden CHP'li Başarır'a çok sert yanıt: Neden zehirli yılan dendiğini anladım Bakan Soylu'dan annesine küfür edildiğini iddia eden CHP'li Başarır'a çok sert yanıt: Neden zehirli yılan dendiğini anladım         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!         
10:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 11:52:02. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli öğrencinin "sınıf" hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement