Üye Girişi
Van'da engelli öğrenciyi Açıköğretim sınavına Büyükşehir Belediyesi ekibi götürdü - Son Dakika

Van'da engelli öğrenciyi Açıköğretim sınavına Büyükşehir Belediyesi ekibi götürdü

09.01.2022 11:45
Van'da engelli öğrenciyi Açıköğretim sınavına Büyükşehir Belediyesi ekibi götürdü

Van'da bedensel engelli öğrenci Gülsüm Kerkesar, Açıköğretim Fakültesi sınavına Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından götürüldü.

Van'da bedensel engelli öğrenci Gülsüm Kerkesar, Açıköğretim Fakültesi sınavına Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından götürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen güz dönemi final oturumları, hafta sonu gerçekleştirildi.

Sınav için hafta sonu mesai yapan belediye ekipleri, "engelli transfer aracı" ile kentteki engelli öğrencileri sınava girecekleri okullara ulaştırdı.

Bu kapsamda, Sosyal Hizmeteler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne araç başvurusu yapan bedensel engelli Gülsüm Kelkesar, İpekyolu ilçesindeki evinden alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki sınav salonuna götürüldü.

Sınavı tamamladıktan sonra tekrar evine bırakılan Sosyal Hizmetler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kerkesar, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Okulu bitirme hayali kurduğunu belirten Kerkesar, "Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetini internette gördüm. Sınav için belediyeye ulaşıp talepte bulundum. Sağ olsunlar talebime hemen karşılık verdiler. Sınav yerime zamanında ulaştım ve sıkıntı yaşamadan evime öndüm. Bizlerin engellerini ortadan kaldıran herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Van'da engelli öğrenciyi Açıköğretim sınavına Büyükşehir Belediyesi ekibi götürdü

YORUMLAR
500

Açıköğretim Fakültesi, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da engelli öğrenciyi Açıköğretim sınavına Büyükşehir Belediyesi ekibi götürdü - Son Dakika


Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü         
11:58
2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi 2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi         
11:54
Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi! Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi!         
11:52
Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı         
11:49
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı! Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı!         
11:45
Görünmez kaza! Şarkıcı Ebru Yaşar, düşüp diz kapağını kırdı Görünmez kaza! Şarkıcı Ebru Yaşar, düşüp diz kapağını kırdı         
11:43
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
11:58 Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü
11:57 Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
11:51 Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi!
11:48 Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı
11:32 Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı
11:32 Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı
11:31 Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!
11:30 Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım
11:29 Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor
11:28 Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 12:04:07. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da engelli öğrenciyi Açıköğretim sınavına Büyükşehir Belediyesi ekibi götürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement