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Son Dakika Güncel Van'da 'Entelektüel ve Kültürel Söyleşi' programı

Van'da "Entelektüel ve Kültürel Söyleşi" programı

1 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğretim üyesi, yazar ve tiyatrocu Fethi Demir, "Entelektüel ve Kültürel Söyleşi" programı gerçekleştirdi.

Van'da

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğretim üyesi, yazar ve tiyatrocu Fethi Demir, "Entelektüel ve Kültürel Söyleşi" programı gerçekleştirdi.

Kumbara Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda bir araya gelen davetliler, Demir'in her ay düzenlediği söyleşisinin sezon açılışına konuk oldu.

Konuklara keyifli anlar yaşatan Demir, programda " Türkiye'de ve Dünya'da Yeraltı Edebiyatı" başlıklı bir konferansta verdi. Davetliler programa yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmasında Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin üniversite ve kent buluşması anlayışına da vurgu yapan Demir, YYÜ'nün BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projesi kapsamında Almanya'ya dair gözlemlerini ve çalışmalarını aktardı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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