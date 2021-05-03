Erek Dağı Caddesi yenileniyor - Son Dakika

Erek Dağı Caddesi yenileniyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesince 'Prestij Cadde Projeleri' kapsamına alınan 1,6 kilometrelik Erek Dağı Caddesi baştan aşağı yenilenecek.

Van Büyükşehir Belediyesinin başlattığı kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projesi hazırlanan Erek Dağı Caddesi yenileniyor. Kentin önemli caddelerin biri olan ve yıllardır arka sokak muamelesi gören Erek Dağı Caddesi, Büyükşehir Belediyesi eliyle hak ettiği noktaya gelecek. Van AVM Kavşağı'ndan başlayıp Karşıyaka Beşyol Kavşağı'na kadar uzanan yaklaşık 1,6 kilometrelik cadde yenileme çalışmalarıyla modern bir görüntüye kavuşacak.

Otomatik sulama sistemi ve bisiklet yolu yapılacak

Fen İşleri Daire Başkanlığınca hayata geçirilecek olan projenin ihale aşaması tamamlanırken, proje kapsamında her iki şeritte bisiklet yolu olacak. Ayrıca çalışma kapsamında asfalt, yaya yolu, refüj, yağmur suyu drenaj hattı, dekoratif aydınlatmalar, kaldırım altında fiber-optik hattı, engelli yürüme bandı ve otomatik sulama sistemi de yapılacak. Yine kötü görüntü oluşturan mevcut elektrik hatları da VEDAŞ tarafından yer altına alınacak.

Mevsim şartları göz önüne alınarak yenilenecek

Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak hazırlanan projede kaldırımlarda andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, yeşil dokuya da büyük önem veriliyor. Yapılacak peyzaj çalışmalarının yanı sıra cadde boyunca yol kenarına çınar ağaçları, refüje ise ıhlamur ağaçları dikimi yapılacak.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce 'Prestij Cadde Projeleri' uygulanan 4 cadde, cazibe merkezleri haline gelirken, vatandaşlardan da büyük ilgi görmüştü.