Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenlendi

16.05.2022 12:34

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında 3 bin 200 metre yükseklikteki Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında 3 bin 200 metre yükseklikteki Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikte, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın da aralarında bulunduğu katılımcılar, Kevenli Mahallesi'nde bir araya geldi.

Dağın yamacında tırmanış yapan doğaseverler, parkur boyunca doğayla iç içe zaman geçirme imkanı buldu, doğal güzellikleri fotoğrafladı,

3 bin 200 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde halay çeken katılımcılara, belediye tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, bu yılki doğa yürüyüşleri etkinliklerinin ilgini Erek Dağı'na yaptıklarını söyledi.

Kentin farklı noktalarında gezi programları düzenlemeyi planladıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Doğaseverler belediyemizin sosyal ve kültürel programlarını takip ederek etkinliklerimize katılabilirler. Bu gezilerle salgın sonrası normalleşme sürecine destek sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimizden gelen talepler bu yöndeydi. Belediye olarak bu taleplere kayıtsız kalamadık. Gençlerimizin dayanışmalarına ve sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. Bu topraklarda yıllar önce terör örgütü vardı. Şimdi artık gençlerimiz buralarda güvenli şekilde spor yapıyor, etkinlik düzenleyebiliyor. Van dağıyla, gölüyle, doğasıyla tüm güzellikleri içerisinde barındırıyor. Etkinliklerle ilimizin güzelliklerinin tanıtılmasına katkı sunuyoruz. Gençlerin talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sosyal belediyecilik bunu gerektirir. Çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenlendi
Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenlendi
Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenlendi
Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenlendi

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EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü yapıldı 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


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