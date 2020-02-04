Van'da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' fotoğraf sergisi - Son Dakika

Van'da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

6 saat önce

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Birimi tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Van'da

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Birimi tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu fotoğraf sergisi açıldı.


Van'da bir alışveriş merkezinde açılan sergide, erken teşhis sayesinde kanserle mücadelede başarılı olan kişilerin duygularının yansıtıldığı portrelerle birlikte hastalıkla ilgili bilgilendirici materyaller yer aldı. Serginin açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, kurum amirlerinin eşleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası açıklamada bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, bu tarz çalışmaların insan hayatında çok ciddi etkiler oluşturduğunu belirterek, "Kendi yakınlarımda, kendi arkadaşlarımda gördüğüm sıkıntıların, sağlıklı insanların sözleriyle söylemleriyle ya da beden dilleriyle yaptıkları küçük dokunuşların sihirli etkisine defalarca şahit olmuş bir insanım. O yüzden bu tür çalışmalar benim açımdan son derece kıymetli. Bu anlamda arkadaşlarımı hem tebrik ediyorum hem de kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda ise, 4 Şubat 2020 Dünya Kanser Günü'nde kanserin erken teşhis edilmesini, tedavi sürecine sağlayacağı katkı için bu farkındalık etkinliğini düzenlediklerini belirterek, "Halka bu bilinci aşılamak için kanser tedavisinde erken teşhis sayesinde başarılı olmuş kişilerin olumlu duygularının yansıtıldığı portre fotoğraflarını sergiledik. Bu çalışmada amacımız kanserin baş edilemez bir hastalık olmadığını, herkesin bu mücadelede yalnız olmadığını hissettirmek ve her zaman kanser hastalarımızın yanında olduğumuzu bildirmek. Bu anlamda bir farkındalık olsun diye böyle bir sergi açılışı yaptık. Herkesin gelip o fotoğrafları görmesini isteriz, çünkü hepsi canlı ve gerçekten tedavi görüp sonrasında sağlığına kavuşmuş insanların portrelerinden oluşan bir sergidir. Toplamda 19 çalışma yer alıyor" diye konuştu. - VAN

İl Sağlık Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi
Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşananları anlattı

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 23:15:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]