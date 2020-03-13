Van'da eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirildi - Son Dakika

Van'da eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirildi

6 saat önce

VAN'ın Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 27 kilo 905 gram eroin, 3 kilo 800 gram metamfetamin ve 3 kilo 615 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'da eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 27 kilo 905 gram eroin, 3 kilo 800 gram metamfetamin ve 3 kilo 615 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Zeus' ile birlikte yapılan detaylı aramada; araçta zulalanmış 54 paket halinde 27 kilo 905 gram eroin, 9 paket 3 kilo 800 gram metamfetamin, 10 paket halinde 3 kilo 615 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 20 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü F.A. ve yanındaki yolcu M.A.  sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:52 Kaynak: DHA
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