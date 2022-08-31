Aşiret düğününde ağızları açık bırakan takı! Damada 4.2 milyon TL, geline ise 5 kilo altın takıldı - Son Dakika
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Aşiret düğününde ağızları açık bırakan takı! Damada 4.2 milyon TL, geline ise 5 kilo altın takıldı

31.08.2022 15:43
Aşiret düğününde ağızları açık bırakan takı! Damada 4.2 milyon TL, geline ise 5 kilo altın takıldı

Van'ın ileri gelen aileleri ve aşiretleri arasında yer alan Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş'un torunu, iş adamı Talat Ertuş'un oğlu Çetin Ertuş, evlendi. Düğüne gelen misafirler damada 4.2 milyon TL takarken, geline de 5 milyon TL değerinde 5 kilo altın takıldı. Düğündeki toplam takı miktarı ise 9.2 milyon TL'yi buldu.

Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş'un torunu ve iş adamı Talat Ertuş'un oğlu Siyaset Bilimci Çetin Ertuş, iş adamı Muğdat Caner'in kızı Kader Caner ile dünya evine girdi. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde damada 4 milyon 250 bin TL ile açılmayan 2 bin adet zarf, geline ise 5 kilo altın takıldı.

KENTİN ÖNDE GELENLERİ DÜĞÜNE AKIN ETTİ

7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Canlı müzik eşliğinde halayların çekildiği düğün töreni, gecenin geç saatine kadar devam etti.

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Kaynak: İHA

İskender, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşiret düğününde ağızları açık bırakan takı! Damada 4.2 milyon TL, geline ise 5 kilo altın takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşiret düğününde ağızları açık bırakan takı! Damada 4.2 milyon TL, geline ise 5 kilo altın takıldı - Son Dakika
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