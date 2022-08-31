Aşiret düğününde ağızları açık bırakan takı! Damada 4.2 milyon TL, geline ise 5 kilo altın takıldı

Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş'un torunu ve iş adamı Talat Ertuş'un oğlu Siyaset Bilimci Çetin Ertuş, iş adamı Muğdat Caner'in kızı Kader Caner ile dünya evine girdi. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde damada 4 milyon 250 bin TL ile açılmayan 2 bin adet zarf, geline ise 5 kilo altın takıldı.

KENTİN ÖNDE GELENLERİ DÜĞÜNE AKIN ETTİ

7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Canlı müzik eşliğinde halayların çekildiği düğün töreni, gecenin geç saatine kadar devam etti.