Son Dakika Haberleri: Van'da Eski Devlet Hastanesi Arsası Satıştan Kaldırıldı

Van'da Eski Devlet Hastanesi Arsası Satıştan Kaldırıldı

13 dakika önce

Van'da uzun zamandır satışıyla gündeme gelen İpekyolu ilçesi sınırları içerisindeki eski Devlet Hastanesi arsasının satışı, AK Parti Van Milletvekilleri, il yönetimi ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın girişimleri sonucu durduruldu.

Van'da Eski Devlet Hastanesi Arsası Satıştan Kaldırıldı, System.String[]
Van'da uzun zamandır satışıyla gündeme gelen İpekyolu ilçesi sınırları içerisindeki eski Devlet Hastanesi arsasının satışı, AK Parti Van Milletvekilleri, il yönetimi ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın girişimleri sonucu durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Emlak Dairesi tarafından 29 ilde satışa çıkarılan arsalar arasında yer alan Van'daki eski Devlet Hastanesi arsası için yapılan girişimler sonuç verdi.

Kentte son günlerde gündemde olan ve sosyal medyada satışının durdurulması yönünde sıkça yapılan paylaşımlar üzerine yetkililer harekete geçti.

TOKİ ile yapılan görüşmeler sonrası arsanın satışının durdurulması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:53 Kaynak: AA

İpekyolu, Necdet Takva, Van, Devlet Hastanesi, Güncel
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