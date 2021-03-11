Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet - Son Dakika

Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet

11.03.2021 08:42
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmetKORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzun süre kapalı olan Van'daki işletmeler, kademeli normalleşme ile birlikte müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzun süre kapalı olan Van'daki işletmeler, kademeli normalleşme ile birlikte müşterilerine hizmet vermeye başladı. Kentte faaliyet gösteren kafe, lokanta ve restoranlara kademeli normalleşme süreci ile birlikte gelen müşteriler HES kodu sorulup, ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Kültür Sokak'ta kafe işleten Nuran Ürgen, 8 yıldır kafe işletmeciliği yaptığını, en zorlandığı yıllar ise 2020-2021 olduğunu belirterek,"Zor oldu, kötü bir süreç geçirdik. Kafelerin açılması bizi mutlu etti. HES kodu ile müşteri alıyoruz. Mavi kategoride olan Van'ımızın sarıya yükselmemesini umut ediyoruz" dedi.

Türkiye'de vaka oranına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan Van'da, kontrollü normalleşme sevinci yaşanırken, normalleşmenin ile birlikte kentteki kafe, lokanta ve restoranlar da müşterilerine hizmet vermeye başladı. Kafe ve lokantalara gelen müşteriler, HES kodu uygulaması yapıp, ateş ölçerle ateşi ölçüldükten sonra içeri alınıyor. İşletme sahipleri, masaları tek tek dolaşıp, önce 'Hoş geldin' dedikten sonra mavi kategoride en iyi iller arasında bulunan Van'ın sarı kategoriye yükselmemesi için, müşterileri sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları konusunda bilgilendiriyor.

'İNŞALLAH MAVİDEN SARIYA DÖNÜŞMEYİZ'

İpekyolu ilçesine bağlı Kültür Sokakta kafe işleten Nuran Ürgen, 8 yıldır kafe işletmeciliği yaptığını, en zorlandığı yıllar ise 2020-2021 olduğunu belirterek, "Pandemiden dolayı 8 ay kapalı kaldık. Haliyle kiralar, personel sigortaları ve faturaları ödedik. Zor oldu, kötü bir süreç geçirdik gerçekten. Kafelerin açılması bizi mutlu etti. HES kodu ile müşteri alıyoruz. Van şu an mavi kategoride en iyi iller arasında. İnşallah sarıya dönüşmez. Bir daha böyle bir süreç yaşamayız. Gelen müşterilerimizin önce HES kodunu alıyoruz. Eğer uygunsa içeri alıyoruz, uygun değilse almıyoruz. Dezenfektan ve kolonya veriyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda bilgilendiriyoruz ve onlara bu kurallara uymaları için ricada bulunuyoruz" dedi.

LOKANTA VE KAFELERDE HES KODU UYGULAMASI

Kazım Karabekir Caddesi'nde hizmet veren Beyrut Cağ Kebap Salonu ustası Hakan Küçük ise, uzun bir arada sonra iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Aslen Erzurumluyum. Vanlı bir abimizin açtığı lokantada cağ kebap ustasıyım. Pandemi süreci çok sıkıntılı geçti biz esnaflar için. Van halkının damak tadına cağ kebap servis etmek için buradayız. Müşterilerimiz cağ kebabı çok özlemişler. Biz kapalı iken bile soranlar oluyordu, paket alabilir miyiz diye. Cağ Kebabı aslında biz paket olarak pek vermek istemiyoruz. Gelip burada nezih bir ortamda yemelerini tavsiye ediyoruz. Gelen müşterilerimize HES kodu uygulaması yapıp, ateşlerini ölçtükten sonra içeri alıyoruz" diye konuştu.

Kafeye elen Güldana Alkan da, uzun bir aradan sonra kafede oturup çay ve kahve içmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Normalleşme süreci ile birlikte kafeler açıldı. Burada herkesin kurallara uyuduğunu görüyoruz. HES kodu ile bizi içeri aldılar. Van'ımızın mavi kategoriden sarıya yükselmemesi için hepimiz kurallara uymalıyız" dedi.

Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet

Normalleşme, İpekyolu, HES kodu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet - Son Dakika


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