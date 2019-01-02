Van'da Esrar ve Kaçak Sigaraya 12 Gözaltı

VAN'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, yolcu otobüsü ile 3 araçta yapılan aramalarda 136 gram kubar esrar ile bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

VAN'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, yolcu otobüsü ile 3 araçta yapılan aramalarda 136 gram kubar esrar ile bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ederken, ekipler Van-Bitlis Karayolu'nda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, bir yolcuya ait koltuğun altında gizlenmiş 133 gram kubar esrar ele geçirildi. Van-Özalp Karayolu'nda yapılan yol kontrollerinde ise durdurulan 3 araçta bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



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