Van'da eşsiz gün batımı - Son Dakika

Türkiye'nin en doğusunda ve 1726 rakımlı kenti Van'da, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.

Van'da gün batımı sırasında güneşin son ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzünün Van Gölü'ne yansıması, görenleri hayran bırakıyor. Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahilleri, gerek yaz, gerekse kış mevsiminde romantik görüntüsünden bir şey kaybetmiyor. Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, adını da Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba'dan (Güneşin kenti) alan Van, güneşin göl üzerinde batışında sergilediği eşsiz güzelliği izlemek isteyen vatandaşları Van Gölü sahilinde ağırlıyor. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Van, gün batımı ile de farklı güzelliklere ev sahipliği yaparken, güneşin kızıllığı seyri güzel manzaralar oluşturuyor.

(İHA)