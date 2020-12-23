Van'da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

Van'da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

Van'da kar yağışının etkili olduğu Çatak kara yolunda, yoldan çıkarak kara saplanan otomobil, ekipler tarafından kurtarıldı.

Van'da kar yağışının etkili olduğu Çatak kara yolunda, yoldan çıkarak kara saplanan otomobil, ekipler tarafından kurtarıldı. Kentte dünden bu yana yağan kar, hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Çatak kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bir otomobil yoldan çıkarak, mahsur kaldı. Jandarma ekiplerinin bir süre trafiğe kapattığı yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri tarafından kara saplanan araç çıkarıldı. Yapılı mezrasında da sürülerini Yukarı Narlıca Mahallesi'ne götürmeye çalışan besiciler kar ve tipiye yakalandı. Yoğun kar nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken besiciler, yorucu bir yolculuğun ardından hayvanlarını ağıla ulaştırdı. Öte yandan jandarma ekipleri de çığ tehlikesine karşı sürücüleri uyardı.

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