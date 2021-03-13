Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika

Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

13.03.2021 09:19

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi Meydana gelen 7 ayrı ahrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 8 kişi yaralandı Van'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent genelinde bir gün içerisinde...

Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Meydana gelen 7 ayrı ahrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 8 kişi yaralandı

VAN - Van'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent genelinde bir gün içerisinde itfaiye ekiplerine 7 trafik kazasına müdahale etti.

Türkiye geneli etkili olan soğuk ve yağışlı hava Van'da da etkisini sürdürüyor. Gündüz şiddetini arttıran yağışlar gece yarısı dona sebep olurken birçok noktadan da kaza ihbarları geldi. Bir gün içerisinde 4 ilçeden toplam 7 sıkışmalı trafik kazası ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, zorlu şartlarda kazalara müdahale etti. Muradiye ilçesi Ünseli yol ayrımında 4 saat içerisinde 6 aracın karıştığı 3 farklı trafik kazası yaşanırken, Erciş'te ise akşam saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Aynı gün Özalp ilçesi İrgatlı kavşağı, Edremit ve Tuşba ilçe merkezlerinde yaşanan trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaygan zemin ve yoğun tipinin sebep olduğu kazalarda büyük ölçüde maddi hasar da meydana geldi.

Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Türkiye, İtfaiye, kar, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Van'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika


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